Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PYD, YPG bu örgütlerle Bay Kemal iş tutuyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de yaptığı balkon konuşmasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Esed'e adamlarını niye gönderiyorsun. Bütün bunları söylerken PYD, YPG bu örgütlerle Bay Kemal iş tutuyor. Parlamentodaki HDP'nin PKK'nın desteği ile orada değil mi, onlarla beraber Ankara ve İstanbul'da niye yürüyorsun. Bir gün de çık de ki 'bu PKK terör örgütüdür. Duydunuz mu, demedi, diyemez. Çünkü bu ürkektir, korkaktır, pısırıktır ve yalancıdır" dedi.

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İdlib'te kampa düzenlenen saldırıda ölü sayısı 16'ye çıktı

İran destekli terörist grupların dün akşam İdlib'deki Kah kampına düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

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MSB: "70 aile daha Tel Abyad'a geri dönmek için yola çıktı"

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde huzur ve güvenin tesis edilmesiyle bölgeye geri dönüşlerin devam ettiğini, 70 ailenin Cerablus ve Tel Abyad bölgesine geri dönmek için yol çıktıklarını açıkladı.

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Halep'te yeni okullar açıyor

Terör örgütü PKK/YPG'nin okulları yıktığı Halep'te Türkiye tarafından yeniden okullar yapılarak çocuklara hediye edildi.

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Kıran-5 operasyonunda teröristlerin inine girildi

Muş'ta, PKK terör örgütünün kış üslenmesine yönelik başlatılan Kıran-5 operasyonunda güvenlik güçleri tarafından tespit edilen 12 sığınak imha edildi.

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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 81'inci günde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti, 81'inci gününde de devam ediyor.

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Bursa merkezli 23 ilde dev FETÖ operasyonu

Bursa merkezli 23 ilde yapılan dev FETÖ operasyonunda TSK içerisine sızmış örgüt üyesi oldukları iddia edilen 28 subay, 3 uzman çavuş ile askeri okuldan ilişiği kesilen 15 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA