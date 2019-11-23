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Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

23.11.2019 17:25 | Son Güncelleme: 23.11.2019 17:33
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
2 bin 250 personelle "Kıran-7 Munzur Vadisi" operasyonu
İçişleri Bakanlığı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat unsurlarınca, Tunceli'de, 2 bin 250 personelle "Kıran-7 Munzur Vadisi" Operasyonu başlatıldı.
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Tel Abyad'ın merkezinde bomba yüklü araç patladı: 10 ölü
Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde bomba yüklü araç patlatıldı. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.
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Türk ve Rus askeri onuncu ortak kara devriyesi icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Rus askerleri ile Fırat'ın doğusunda icra edilen onuncu kara devriyesi tamamlandığını açıkladı.
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Bakan Selçuk ilk komisyon toplantısı için tarih verdi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını 2 Aralık Pazartesi günü gerçekleştireceğini duyurdu.
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'da 3 ayrı adreste çıkan yangınlar korkuttu
Görüntüler İstanbul Küçükçekmece'den..4 katlı bir binanın çatısı akşam saatlerinde alevlere teslim oldu.Çıkış nedeni bilinmeyen yangın, mahalle sakinlerinde de paniğe neden oldu.
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Su mazgalı yerinden çıktı, 15 araç yolda kaldı
İstanbul Fatih Sahil yolunda bir su mazgalının yerinden çıkması sonucu ortalık adeta savaş alanına döndü. Yaklaşık 15 aracın zarar gördüğü olayda, vatandaşlar yol ortasında araçlarını tamir etmeye çalışırken ölümden dönen sürücüler yaşananlardan dolayı isyan etti.
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Vicdansız sürücü çarptığı kediyi yaralı bırakıp kaçtı
Esenler'de vicdansız sürücü sokak üzerinde bulunan kediye aracıyla çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle arka ayakları ve kafasından yaralanan kediyi gören vatandaşlar Esenler Belediyesi Veteriner ekiplerini arayarak kedinin kurtulması için yardım istedi.
(İHA)
Günün özeti

Munzur Vadisi, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA
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