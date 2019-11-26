Haberler » Güncel » Günün özeti - Haber

Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

26.11.2019 18:00 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:08
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
"Parlamentomuzu şizofrenik vakalardan temizlememiz lazım"
Recep Tayyip Erdoğan, "Şizofrenik vakalar sadece caddelerde değil parlamentonun içinde de var. Önce bu şizofrenik vakaları parlamentodan temizlemek lazım, bunun adımlarını atmak lazım. Bu şizofrenik vakalardan parlamentomuzu temizleyemezsek Cumhuriyetinin bu parlamentosuna yazık olur, bu temizliği yapmamız lazım" dedi.
...
" ilk güdümlü atış testini başarıyla tamamladı"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank," Tarih yazmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Görüş İçi Hava-Hava Füzesi Bozdoğan, hedef uçağa yapılan ilk güdümlü atış testini başarıyla tamamladı" dedi.
...
Kuzey Irak'ta 7 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: "Pençe Harekatı kapsamında, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlar devam edecek."
...
"Terörden temizlenen bölgelere yaklaşık 370 bin kişi dönüş yaptı"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Gaziantep'te katıldığı programda yaptığı konuşmada, Suriye'de terörden temizlenen bölgelere Türkiye'den yaklaşık 370 bin kişinin geri dönüş yaptığını söyledi.
...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 85. gününde
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 85'inci gününde de devam ediyor.
...
İstanbul'un simgeleri kadına şiddete karşı turuncuya büründü
25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü' nedeniyle İstanbul'un simgeleri turuncuya büründü.
(İHA)
Günün özeti

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Bozdoğan, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA
Haber Videosu : Günün özeti


Son Dakika Güncel Haberleri
19:50 - İtalya açıklarında alabora olan tekneden 149 göçmen kurtarıldı
19:49 İsrail hapishanesindeki kanser hastası Filistinli şehit oldu
19:48 Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinde rejim engeli aşılamadı
19:47 - Türklerin kurtarıldığı çöken otel görüntülendi
19:45 Metrobüs duraklarında işaretli bekleme yeri dönemi
19:26 Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener'den dikkat çeken deprem açıklaması: Minimum 7,2 şiddetinde olacak
18:47 Milli Savunma Bakanlığı: PKK'nın bombalı araçla düzenlediği saldırıda 17 kişi öldü, 20'den fazla yaralı var
18:27 Yargıtay, verdiği kararla çocukların küçük yaşta evlenmelerine vize verdi
18:07 İstanbul barajları alarm veriyor! Doluluk son 10 yılın en düşük 2'nci seviyesinde
17:35 Alman otomotiv devi Audi, 9 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
16:24 Hırsızları caydırmak için taktırdığı kamera da çare olmadı!
16:05 İstanbul'da bu minibüse binenler, kafasını nereye çevirse Atatürk'ü görüyor
13:34 AK Partili Başkan, İmamoğlu'nun hükümeti eleştirdiği sözleri alkışlamadı
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
09:11 Rus turistlerin yeni gözdesi belli oldu! Ege Bölgesi'nde rezervasyonlar arttı
26.11.2019 19:54:12