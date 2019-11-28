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Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

28.11.2019 18:15 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:25
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
"Hesabı sorulacaktır"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son günlerde bazı evlerin kapılarına bazı işaretler konuluyor. Niye? Ülkemizi bölmek ve parçalamak için. 'de bizim devlet olarak, yönetim olarak böyle bir sorunumuz yoktur. Bu kapılara bu işaretleri koyanların üzerinde tüm güvenlik teşkilatımız çalışmaktadır ve bunlar yakalandığında hesabı sorulacaktır" dedi.
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'de yıldırım düştü: 2 şehit, 13 asker yaralı
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Çukurca ilçesi Davuş Tepe Üs Bölgesi'nde jandarma karakoluna yıldırım düşmesi sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 13 askerin ise yaralandığını söyledi.
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İkna edilen örgüt mensupları ailelerine kavuştu
Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda ikna edilen iki örgüt mensubu, aileleriyle gözyaşları arasında buluştu.
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Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Teslim edilen MPT-76 sayısı 52 bini geçti"
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, güvenlik güçlerine teslim edilen yerli ve milli MPT-76 silahı sayısının 52 bini geçtiğini bildirdi.
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Arnavutluk'ta ölü sayısı 41'e ulaştı
Arnavutluk'ta 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından ölü sayısı 41'i aştı. Durres'te yıkılan bir otelin enkazında AFAD'ın da katıldığı aramalarda 40 saatlik kurtarma çalışmasının sonunda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
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Kar Doğu'da etkisini artırdı
Soğuk hava doğu bölgelerde kendini hissettiriyor. Ağrı'da lapa lapa yağan kar kenti beyaza bürürken, Şırnak'ta ise yaz aylarında bölgedeki yaylara giden göçerler dönüş yoluna geçti.
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Bir dönem hastalıkların tedavisinde kullanılan 'zembil' tarihe karışıyor
Bir dönem psikolojik hastalıkların tedavisinde terapi yöntemi olarak kullanılan 'zembil' yapımı tarihe karışıyor. Yüzyıllarca süregelen ve gözde meslekler arasında bulunun zembil yapımı son demlerini yaşıyor.
(İHA)
Günün özeti

Hakkari, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA
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