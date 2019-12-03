: Günün Özeti

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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik"NATO'nun kendini güncellemesi artık kaçınılmazdır"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Günümüzün tehdit önceliklerine göre NATO'nun kendini güncellemesi artık kaçınılmazdır.

03.12.2019 18:00 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:06
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
"NATO'nun kendini güncellemesi artık kaçınılmazdır"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Günümüzün tehdit önceliklerine göre NATO'nun kendini güncellemesi artık kaçınılmazdır. Bu çerçevede müttefiklerimizden ülkemizin maruz kaldığı saldırılar karısında çok güçlü bir dayanışma bekliyoruz. Terör örgütlerine karşı ilkeli ve kararlı bir duruş sağlanmasını temin edecek bir gelişimi tüm üye ülkelerle birlikte gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz" dedi.
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Trump'tan Fransa'ya vergi misillemesi
Fransa'nın ABD'deki teknoloji devlerine dijital hizmet vergisi getirmesine karşılık, ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin başkenti Londra'da yaptığı açıklamada, "ABD şirketlerinin avantajlarından faydalanmalarına izin vermeyeceğim. Eğer vergi uygulayacaklarsa ABD'de uygulayacak" dedi.
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Teröristler tarafından verilen okul onarılarak eğitim-öğretime açıldı
Barış Pınarı Harekat bölgesinde yer alan ve terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Tel Abyad'da örgüt mensupları tarafından zarar gören bir ilkokul onarılarak, Barış Pınarı Müşrifet El Havi adıyla eğitim-öğretime başladı.
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Enflasyon rakamları açıklandı
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,38 arttı. TÜFE'de on iki aylık ortalamalara göre de yüzde 15,87 artış gerçekleşti.
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Çakar lamba gitti, tepe lambası geldi
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle kamu ve yerel yönetimlerde bulunan üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında bulunan çakar lamba kullanımı yasaklandı. Bu süre içerisinde birçok araçtan çakar lamba sökülürken, bu sefer de trafikte tepe lambalı araçlar görülmeye başlandı.
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İki arkadaşın baraj gezisi beklenmedik sonla bitti
Alibeyköy Barajı'nda suların çekilmesiyle ortaya çıkan toprak zeminde yürümek isteyen 2 genç balçığa saplandı. Kendi imkanlarıyla çıkamayan gençleri itfaiye ekipleri ip atarak kurtardı. Balçığın içinde uzun süre kaldığı için yürümekte zorlanan genci, itfaiye eri sırtında ambulansa getirdi.
(İHA)
Günün Özeti

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Kaynak: İHA

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