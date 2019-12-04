: Günün Özeti

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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikFransa Cumhurbaşkanı Macron: "NATO, Türk topraklarının güvenliğini önemsemeli"Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye konulu Dörtlü Zirve'nin hemen ardından yaptığı açıklamada, "Avrupa ve Türkiye arasında özellikle Suriye konusunda verimli...

04.12.2019 18:00 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:04
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
Fransa Macron: "NATO, Türk topraklarının güvenliğini önemsemeli"
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye konulu Dörtlü Zirve'nin hemen ardından yaptığı açıklamada, " ve Türkiye arasında özellikle Suriye konusunda verimli bir koordinasyon toplantısı yaptık. Türk devletinin topraklarının korunması NATO olarak önemsenmelidir" dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Kraliçesi 2.Elizabeth tarafından Buckingham Sarayı'nda heyetler onuruna verilen resepsiyona katıldı.
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Beyaz Saray: "Trump'ın görevden alma raporunda kanıt yok"
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden alma davasıyla ilgili olarak Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi tarafından hazırlanan raporun bir kanıt sunmadığını iddia etti.
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fethullahçı Terör Örgütünün sözde TSK imamı Adil Öksüz ile ilgili, "Yer söyleyemeyiz. Bu yerle ilgili bir değerlendirmede bulunamayız. O bilginin bir devlet bilgisi olarak orada yürütülen mücadelenin hassasiyeti bakımından paylaşılması doğru olmaz" dedi.
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Muş'ta kapanan 30 köy yolu ulaşıma açıldı
Muş'ta etkili olan kar, fırtına ve tipi nedeniyle yer yer kar kalınlığının 2-3 metreye ulaşması nedeniyle kapanan 30 köy yolu, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yeniden ulaşıma açıldı.
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Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim'de 68 bin 69 adet arttı
Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 68 bin 69 adet artarak 23 milyon 153 bin 556 oldu.
(İHA)
Günün Özeti

Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

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