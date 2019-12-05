Haberler » Güncel » Günün Özeti - Haber

Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Müslüman toplumuyla bir araya geldiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için geldiği Londra'da Old Billingsgate binasında İngiltere'deki Türk vatandaşları ve Müslüman toplumuyla bir araya geldi.

05.12.2019 18:05 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:09
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Müslüman toplumuyla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için geldiği Londra'da Old Billingsgate binasında 'deki Türk vatandaşları ve Müslüman toplumuyla bir araya geldi.
...
NATO Londra Deklarasyonu yayınlandı
NATO Zirvesi'nin ardından yayınlanan NATO Londra Deklarasyonunda "Terörizmin bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor" ifadeleri yer aldı.
...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya yönetimi ile yapılan anlaşmaya ilişkin "Tabi başta Yunanistan olmak üzere Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail rahatsız olduğu gibi Avrupa Birliği'ni de tahrik ediyorlar. Şimdi Dörtlü Zirve'de de Fransa ve Almanya da bu konunun üzerinde durdu. Biz gerekli açıklamaları yapınca da gene tabi Fransa maalesef bu işte hala rahatsızlığını devam ettiriyor" dedi.
...
Fransa'da emeklilik reformuna karşı grev ve protestolar başladı
Fransa'da milyonlarca işçi, Emmanuel Macron hükümetinin hazırladığı emeklilik reformunu protesto etmek için greve başladı.
...
Ceren Özdemir'in katil zanlısı: "O gün birini öldürmek istedim"
Ordu'da evinin önünde balerin Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür A'nın sorgusu sürüyor.
...
Suriye Geçici Hükumetinden Suriyelilere eve dönün çağrısı
Suriye Geçici Hükumet'i hükumet başkanı Abdurrahman Mustafa liderliğinde Rasulayn Askeri Polis Karargahında toplandı. Toplantının ardından Suriyelilere eve dönün çağrısı yapıldı.
(İHA)
Günün Özeti

İngiltere, Güncel

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Günün Özeti


Güncel

Son Dakika Haberleri

19:52 İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı - Haber
19:51 Kimya öğrencisi Mehmet, teyzesinin evinde ölü bulundu -2 - Haber
19:50 Cinsel istismara uğrayıp, intihar eden Emre'nin ablası Cezasız kalmasın(2) - Haber
19:50 Kimya öğrencisi Mehmet, teyzesinin evinde ölü bulundu - Haber
19:43 Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Libya açıklaması: "Türkiye'yi sıkıştırmaya yönelik hamlelerini... - Haber
19:36 YPG'li teröristler Rasulayn'da yine sivilleri hedef aldı: 2 ölü, 10'dan fazla yaralı var - Haber
19:25 Libya ile yapılan Doğu Akdeniz mutabakat muhtırası Meclis'te kabul edildi - Haber
18:34 Son dakika: Fransa'daki emeklilik reformu protestoları yer yer şiddete dönüştü - Haber
18:26 Ayşe'yi öldürmekle suçlanan doktorun mesajları dosyaya girdi: Aldatılırsam bunun sonu ölümdür - Haber
18:26 Tahliye edilen Alparslan Kuytul'un eşinden açıklama: Tüm mazlumlara kurtuluş diliyorum - Haber
5.12.2019 19:55:39