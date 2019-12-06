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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikLibya ile Doğu Akdeniz Mutabakat Muhtırası kabul edildiLibya Ulusal Hükümeti ile Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin Mutabakat Muhtırası kabul edildi.

06.12.2019 17:40 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:44
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
Libya ile Doğu Akdeniz Mutabakat Muhtırası kabul edildi
Libya Ulusal Hükümeti ile Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin Mutabakat Muhtırası kabul edildi.
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Çavuşoğlu, BM Suriye ve Libya Özel Temsilcileri ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği 'nın başkenti Roma'da BM Genel Sekreterinin Suriye ve Libya Özel Temsilcileri ile görüştü.
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Tel Abyad'da güvenlik önlemleri kapsamında kontrol noktaları koydu
Barış Pınarı Harekatı kapsamında PKK/YPG terör örgütünden arındırılan Tel Abyad'da hayat normale dönmesinin ardından ilçede güvenliğin korunması amacıyla kontrol noktaları kuruldu.
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AB sınırındaki orman kampında açlık grevi
Bosna Hersek'in Hırvatistan sınırı yakınlarındaki Bihaç şehrine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki orman kampında kalan göçmenler, açlık grevi başlattı.
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Medine'de benzin istasyonunda patlama
Suudi Arabistan'ın Medine kentinde bir benzin istasyonunda meydana gelen şiddetli patlama saniye saniye görüntülendi.
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İzmir'de FETÖ operasyonu: 36 gözaltı
İzmir başta olmak üzere başka illerin cumhuriyet başsavcılıklarınca da haklarında yakalama kararı bulunan 33 şüpheli ile Fetullahçı terör örgütünün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
(İHA)
Günün Özeti

Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz, Akdeniz, İtalya, Güncel

Kaynak: İHA

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