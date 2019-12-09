: Günün Özeti

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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikİnsani Gelişme Endeksi açıklandıTürkiye, 'çok yüksek insani gelişme' kategorisine girmeyi başardı.

09.12.2019 18:10 | Son Güncelleme: 09.12.2019 18:15
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
İnsani Gelişme Endeksi açıklandı
, 'çok yüksek insani gelişme' kategorisine girmeyi başardı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından hazırlanan İnsani Gelişme Endeksi raporuna göre, Türkiye 2018 yıl bazlı insani gelişme endeksinde 0,806'lık değere ulaşarak 189 ülke arasında 59'uncu sıraya yükseldi. Türkiye ilk kez 'çok yüksek insani gelişme' kategorisine girmeyi başarmış oldu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki göstererek, "NATO zirvesinde Fransa Cumhurbaşkanı hala kalkıyor İslami terörden bahsediyor. Kendisine kaç kere söyledim. Karşımızda susuyor sonra NATO zirvesinde yine aynı ifadeleri kullanıyor. Paris'te sarı yelekliler çıktı. Hadi çöz bakalım, durdur bakalım. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Bunu böyle bilesin" dedi.
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Fransa'da grev 5. gününde devam ediyor
Fransa'da hükümetin emeklilik reformuna karşı başlatılan grev, beşinci gününde devam ediyor.
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Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 5'e çıktı
Yeni Zelanda'daki White Island yanardağında meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiği belirtildi.
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"Ürettiğimizden nefes alacak bir ücret alalım talebimiz bu"
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketinde (TÜVASAŞ) yaptığı açıklamada, "Ürettiğimizden nefes alacak bir ücret alalım talebimiz bu" dedi.
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Vagonların üstünden atlayan genç yüksek gerilim hattına kapılarak öldü
Malatya'da arkadaşları ile birlikte evine kestirme yoldan gitmek isteyen 20 yaşındaki genç, tren istasyonundaki vagonların üstünden atlayıp karşıya geçmek isterken, yüksek gerilim hattına kapılarak hayatını kaybetti.
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25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde özel halk otobüsü ile tankerin karıştığı ve 25 kişinin yaralandığı trafik kazası, yolcu midibüsünün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
(İHA)
Günün Özeti

Emmanuel Macron, Türkiye, Fransa, Güncel

Kaynak: İHA

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