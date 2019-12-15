Haberler » Güncel » Günün Özeti - Haber

Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikKatar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı karargahı açıldıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Katar'ın başkenti Doha'da yapımı tamamlanan Türk Birleşik Müşterek Kuvvet...

15.12.2019 18:40 | Son Güncelleme: 15.12.2019 18:44
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı karargahı açıldı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Katar'ın başkenti 'da yapımı tamamlanan Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı'nın açılış törenine katıldı. Bakan Akar ve Orgeneral Güler'i Halid Bin Velid Kışlası'na gelişinde Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed el- Attiye karşıladı.
...
Türk Silahlı Kuvvetleri Kamikaze İHA'larla donatılacak
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, STM ile sözleşme imzalandığını, belirlenen yerlere 356 adet Kamikaze İHA'ların teslim edileceğini duyurdu.
...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP kadın milletvekillerine cevap
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eğer bunları söyleyerek, bu mesele çözülecekse, Meclis'te duysun, eğer meclis bunları söylemeye devam etsinler derse, kanuna, Anayasa'ya rağmen en geniş yetkimi kullanacağım" dedi.
...
Iraklı protestocular yeni başbakan adayının evini yakmaya çalıştı
Irak'ta göstericiler başbakan adayı Muhammed Şeyya Sudani'nin evini yakmaya çalıştı.
...
Filipinler'de 6.8 büyüklüğünde deprem
Filipinler'in Davao kentinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
...
Fransa'da sel felaketi: 2 ölü, 5 yaralı
Fransa'nın güneybatısında şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 2 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin yaralandığı belirtildi.
...
Far hırsızları" otomobil sahiplerinin korkulu rüyası haline geldi
Kağıthane'de park halindeki 5 otomobilin farları çalındı. Farları çalınan araçların aynı marka ve modelde olması dikkat çekti.
...
Bu da çiğ köfte pastası
Çiğ köfteci kuzenler Ramazan ve Mehmet Aslan Bağcılar'daki dükkanlarında çiğ köfteden pasta yapıyor. Pastalarını suşi görünümündeki çiğ köftelerle süsleyen kuzenler, bazı vatandaşların düğünleri için çiğ köfteden pasta sipariş vermeyi düşündüklerini ifade etti.
(İHA)
Günün Özeti

Hulusi Akar, Doha, Güncel

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Günün Özeti


Güncel

Son Dakika Haberleri

20:10 Abant'taki hamsi festivalinde öğrencilere 1 ton hamsi ikram edildi - Haber
20:05 Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Eğitim, bizim için her zaman bir ülke ve millet ödevidir" - Haber
20:04 Sakarya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Haber
20:03 Samsun'da 'Çevre ve Kentlilik Bilinci' paneli - Haber
20:02 Guterres: "Uluslararası toplum, ikilim değişikliğiyle mücadelede önemli bir fırsatı kaçırdı" - Haber
19:49 Amca çocukları arasında korkunç kavga: 2 ölü, 5 yaralı - Haber
19:30 Adıyaman'da ham petrol tankında yangın çıktı - Haber
17:36 Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde göz gözü görmüyor! Görüş mesafesi 5 metre, ekipler vatandaşları uyarıyor - Haber
17:31 Kızgın müşteri tekel bayisini bastı! Engelli vatandaşın yaralandığı olay kamerada - Haber
17:23 Anne ve kızı önce denedi sonra çaldı! Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı - Haber
15.12.2019 20:13:57