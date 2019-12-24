: Günün Özeti

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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikBakan Kurum'dan İBB'ye uyarıÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Meclisin karar almadığı bir protokolden tek taraflı olarak vazgeçemezsiniz.

24.12.2019 18:25 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:31
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
Bakan Kurum'dan İBB'ye uyarı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Meclisin karar almadığı bir protokolden tek taraflı olarak vazgeçemezsiniz. Vazgeçerseniz eğer; tüm maddi ve hukuki sorumlulukları da almış olursunuz" dedi.
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Bahçeli'den "Kanal İstanbul" açıklaması
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kanal İstanbul Projesi'nin ABD donanmasının 'e çıkışının ve yerleşmesinin önünü açmak için hazırlandığını söyleyenler sadece yalancı değil, aynı zamanda müfteridir" dedi.
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"Libya ile mutabakat tamamen uluslararası hukuk çerçevesinde yapıldı"
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "(Libya ile imzalanan mutabakat) Tamamen uluslararası hukuk çerçevesinde yapıldı. Burada hiçbir şekilde farklılık yok. Bunu anlamayanların anlaması lazım" dedi.
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Adana'da eğitime yağmur engeli
Adana'da şiddetli yağmur nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Öte yandan, kentteki bazı mahallelerdeki iş yerlerini su bastı.
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Yerli otomobilde aynalar yerli yerinde
Türkiye'nin Otomobili resmi twitter hesabından yapılan "aynalar yerli yerinde" paylaşımıyla yerli otomobil hakkında yeni bir fotoğraf daha gün yüzüne çıktı.
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İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile park yasağı ihlali uyarısı
İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdiği genelge ile park yasağı kuralını ihlal etmiş ve sadece para cezası ile cezalandırılabilecek araçların trafik düzeni ve güvenliğini etkilemediği halde otoparklara çekildiği; çekilme esnasında ve otoparklarda muhafazasında, mevzuatla belirlenen usul ve esaslara uyulmadığı, bu durumun çeşitli mağduriyetlere yol açtığı uyarısında bulundu.
(İHA)
Günün Özeti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Murat Kurum, Karadeniz, Güncel

Kaynak: İHA

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