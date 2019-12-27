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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikTürkiye'nin 60 yıllık hayali gerçeğe dönüştüCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasını gerçeğe dönüştürmesine şahitlik ettiklerini belirterek, dünyanın rekabetçi Türk markasıyla tanışacağını söyledi.

27.12.2019 17:40 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:47
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
'nin 60 yıllık hayali gerçeğe dönüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasını gerçeğe dönüştürmesine şahitlik ettiklerini belirterek, dünyanın rekabetçi Türk markasıyla tanışacağını söyledi.
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'da yerli otomobil sevinci
Türkiye'nin yerli otomobilinin 22 milyar liralık yatırımla Bursa'da yapılacak olması, ikinci büyük ihracat şehrinde sevinçle karşılandı.
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Rumeli Hisarı açıklarında yük gemisinin kıyıya çarptığı anlar kamerada
İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı açıklarında yük gemisinin kıyıya çarptığı anlar kameralara yansıdı.
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Bakan Selçuk asgari ücreti açıkladı
1 Ocak 2020 itibariyle geçerli olacak asgari ücret 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklandı.
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Sözcü Gazetesi davasında karar
Sözcü Gazetesi yazarlarının yargılandığı FETÖ davasında Emin Çölaşan ve Necati Doğru, "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 3 yıl 6 ay 15'er gün hapse çarptırıldı.
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Libya, Türkiye'den asker desteği istedi
Libya'nın Ulusal Mutabakat Hükümeti, general Halife Hafter'in güçlerine karşı Türkiye'den askeri destek sağlamasını resmi olarak istedi.
(İHA)
Günün Özeti

Türkiye, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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