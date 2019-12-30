: Günün Özeti

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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

30.12.2019 18:35 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:39
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
"İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne yazık ki hala anlamayanlar, anlamak istemeyenler var. İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız. Şu anda dünyada 50'yi aşkın bu şekilde kanal var. Bütün bu kanallar sadece bir lüks olsun dile yapılmıyor. Hepsi bir ihtiyaca yönelik yapılıyor" dedi.
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Bakan Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu ile Libya tezkeresini görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Tezkeresi konusunda bilgi vermek için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
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BM'nin acı 2019 Libya raporu
Birleşmiş Milletler, yaptığı incelemeler sonucunda 2019 yılı içerisinde Libya'da gerçekleştirilen hava saldırılarında 284 sivilin öldürüldüğünü açıkladı.
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İdlib'de 2 ayda 283 bin sivil evlerini terk etti
Suriye'de Beşar Esad rejimi ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları nedeniyle son iki ayda 283 bin sivil evlerini terk etti.
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DEAŞ operasyonunda 47 gözaltı
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik MİT ve polisin ortaklaşa düzenlediği operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı. Samsun'da gerçekleştirilen operasyonda ise yabancı uyruklu 14 kişiyi gözaltına aldı.
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Sinan Aygün CHP'den istifa etti
Eski CHP Milletvekili ve iş adamı Sinan Aygün, CHP'den istifa etti.
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Tam bir suç makinesi çıktı
İzmir Torbalı'da bir doktor ve bir doktor eşini öldürüp ardından polis memurunu yaralayarak kaçan Enver Yıldız, ekipler tarafından 14 saatin sonucunda ağır yaralı olarak yakalandı. Yıldız'ın 17 suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı.
(İHA)
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Kaynak: İHA

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