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Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

31.12.2019 18:10 | Son Güncelleme: 31.12.2019 18:14
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
Haşdi Şabi yanlıları, ABD Bağdat Büyükelçiliği binasını ateşe verdi
'ın başkenti Bağdat'ta Haşdi Şabi yanlıları, ABD Büyükelçiliği önünde toplandı. ABD aleyhine sloganlar atan kalabalık, ABD bayraklarını ve binanın duvarlarını ateşe verdi.
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'den kaçan sivillerin hayatta kalma çabası
Suriye'nin İdlib kentindeki siviller Esad rejiminin gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle kaçmaya devam ediyor. Hayatta kalmak için mücadele veren siviller, İdlib'in kuzeyinde bulunan Haranabush ve Deir Hassan köylerinde ve sınırlarına yakın alanlarda kendi çabaları ile çadırlar kurmaya çalışıyor.
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Suriyeli çocuklar okullarına geri dönmenin sevincini yaşıyor
Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Suriyeli çocukların okullarına geri dönmenin sevincini yaşadığını belirtti.
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FETÖ ÖSYM'deki soru hırsızlığında 2 casusluk programını kullanmış
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ÖSYM eski Başkanı Ali Demir hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" suçlarından 18 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajında "Kanal İstanbul" vurgusu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Türkiye geleceğine, dün olduğundan çok daha güvenle ve umutla bakıyor. Dün Türkiye'yi kaosla, terörle, darbeyle, krizle, istikrarsızlıkla tehdit edenler, bugün attığımız adımlar karşısındaki çaresizliklerini itiraf ediyor, uzlaşma yolları arıyor" dedi.
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1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları 110 metre uzunluğa ulaştı
Çanakkale Boğazı'na inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü yükselmeye devam ediyor. Son yapılan çalışmaların ardından köprünün ayaklarının uzunluğu 110 metreye ulaştı.
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Kaçakçılığa geçit yok: Bakan Pekcan 2019 yılı verilerini açıkladı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2019 yılı başından itibaren 5 bin 411 olayda; 1 milyar 45 milyon değerinde uyuşturucu, 2 milyar 62 milyon değerinde ticari eşya olmak üzere toplam 3 milyar 107 milyon kaçak eşya yakalaması gerçekleştirdik" dedi.
(İHA)
Günün Özeti

Haşdi Şabi, Türkiye, İdlib, Irak, Güncel

Kaynak: İHA

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