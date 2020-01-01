Haberler » Güncel » Günün Özeti - Haber

Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikBakan Soylu güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladıİçişleri Bakanı Soylu, jandarma ve polis kontrol noktalarında güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

01.01.2020 17:36 | Son Güncelleme: 01.01.2020 17:39
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
Bakan Soylu güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı
İçişleri Bakanı Soylu, jandarma ve polis kontrol noktalarında güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.
...
Trump, Bağdat Büyükelçiliğinde yaşanan olaylardan İran'ı sorumlu tuttu
Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Suriyeli çocukların okullarına geri dönmenin sevincini yaşadığını belirtti.
...
Milli Savunma Bakanı Akar, 2019 yılını özetledi
Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 2019 yılı içerisinde bakanlık tarafından icra edilen faaliyetleri 3 dakika içerisinde özetlediği bir yayımladı.
...
İstanbul polisinden 2019'da terör örgütlerine büyük darbe
İstanbul'da, 'terörle mücadele' kapsamında, bölücü terör örgütü PKK/PYD, FETÖ/PDY, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadelede 2019 yılı içinde düzenlenen son bir yıllık operasyonlarda, 11 kiloya yakın patlayıcı madde, 28 el yapımı (EYP) bomba ve çok sayıda silah ele geçirildi. Çeşitli örgütlere mensup 2 bin 604 terörist şüphelinin etkisiz hale getirildiği baskınlarda, çeşitli menşeli 3 bin 701 fişek ve mermi, 20 av ve pompalı tüfek ve 6 molotofkokteylinin de olduğu çok sayıda mühimmat ve para ele geçirildi.
...
Ankara'da yangın: 4 ölü, 9 yaralı
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.
(İHA)
Günün Özeti

Jandarma, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Günün Özeti


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:17   Zeytinburnu'nda durakta bekleyen otobüse başka bir otobüs çarptı: 15 hafif yaralı - Haber
18:16   Sivas kayak severlere yıldız dağı daveti - Haber
18:16   Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan teröre karşı birlik ve beraberlik mesajı Açıklaması - Haber
18:16   Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü - Haber
18:14   Tokat-Sivas kara yolunda sis etkili oluyor - Haber
17:36   Büyük ikramiye şakası psikolojisini bozdu - Haber
17:22   Gökyüzündeki görsel şölen vatandaşları şaşkına çevirdi - Haber
17:10   Zeytinburnu'nda İETT otobüsleri çarpıştı: 15 kişi yaralandı - Haber
16:24   İzmir 20 milyon TL'nin sahibi olan talihliyi arıyor - Haber
15:31   Siirt'te yıkılan bina yan yattı, yan binadaki vatandaşlar tahliye edildi - Haber
1.01.2020 18:21:29