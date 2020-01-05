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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikSarıkamış şehitleri anıldıSarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen 90 bin asker, Karsın Sarıkamış ilçesinde "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" sloganıyla düzenlenen yürüyüşle anıldı.

05.01.2020 17:50 | Son Güncelleme: 05.01.2020 17:53
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
şehitleri anıldı
Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen 90 bin asker, Karsın Sarıkamış ilçesinde " Şehitleriyle Yürüyor" sloganıyla düzenlenen yürüyüşle anıldı.
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Süleymani için Ahvaz'da cenaze töreni düzenleniyor
Üç yıl önce İzmir Adliyesi önünde teröristlerle kahramanca mücadele ederek şehit düşen polis memuru Fethi Sekin, memleketi Elazığ'da kabri başında anıldı.
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Trablus'ta askeri okula saldırı: 30 ölü
Libya'nın başkenti Trablus'ta Hafter'e destek veren yabancı savaş uçakları tarafından bir askeri okula düzenlenen hava saldırısında 30 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.
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Şehit Fethi Sekin, şehadetinin 3. yılında kabri başında anıldı
Üç yıl önce İzmir Adliyesi önünde teröristlerle kahramanca mücadele ederek şehit düşen polis memuru Fethi Sekin, memleketi Elazığ'da kabri başında anıldı.
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Motorlu taşıt vergisinde ilk taksit ödemeleri başladı.
Milyonlarca araç sahibinin ödemekle yükümlü olduğu vergiden ocak ayı itibarıyla ilk taksit talep ediliyor. İkinci taksit ödemeleri ise temmuz ayında alınacak. Ücretin belirtilen süre içerisinde ödenmemesi durumunda günlük olarak gecikme faizi uygulanacak. Motorlu taşıt vergileri Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi, vergi daireleri ve bankalar aracılığıyla ödenebiliyor. Aracın motor hacmine ve yaşına göre değişen fiyatlardaki ödemeler için son gün 31 Ocak.
(İHA)
Günün Özeti

Sarıkamış, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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