: Günün Özeti

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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikMİT'in 'Kale'si Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıldıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları ile MİT'in başını çektiği güvenlik kurumlarımız arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi iç ve dış...

06.01.2020 18:15 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:19
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
MİT'in ' 'si Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları ile MİT'in başını çektiği güvenlik kurumlarımız arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi iç ve dış güvenlik açısından gereklidir. Amacımız kurumlar arasındaki istihbarat iş birliğini şahıslar üzerinde yürütülebilir olmaktan çıkartıp sağlıklı bir mekanizmaya kavuşturmaktır. Bunun için önümüzdeki günlerde başkanlık edeceğimiz MİT Koordinasyon Kurulunu oluşturduk. Bu kurulumuzun faaliyete geçmesiyle koordinasyon meselesi tümüyle çözülecektir" dedi.
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"Irak meclisinin kararı bağlayıcı değil"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Irak Meclisi'nin kararı bağlayıcı değil ama en azından Şii grubunun bir tutumunun göstergesidir. Süleymani'nin öldürülmesiyle sadece Irak'ta değil İran'da da dengeler çok değişecek" dedi.
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Hafter'in Trablus'ta askeri okula düzenlediği saldırı anı kamerada
Libya'da Hafter güçleri tarafından askeri okula düzenlenen ve 30 öğrencinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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Ömer Halisdemir'i şehit edenlerin cezasına Yargıtay'dan onama
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 sanığa verilen mahkumiyet kararlarını onadı.
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İstanbul'da sağanak yağış ve fırtına ile geldi
İstanbul'da başlayan yağmur ve fırtına sabah saatlerinde etkili oldu. Yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanırken, vatandaşlar da zor anlar yaşadı.
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İstanbul Boğazı'nda bir faciadan daha dönüldü: Rus savaş gemisi kıyıya sürüklendi
İstanbul Boğazı'ndan geçen Rus savaş gemisi 'Mareşal Ustinov' Kabataş açıklarında kıyıya sürüklendi. Kıyı emniyeti römorkörlerinin müdahale ettiği gemi, Moda açıklarına demirledi.
(İHA)
Günün Özeti

Kale, Güncel

Kaynak: İHA

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