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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikCumhurbaşkanı Erdoğan, "Körfez bölgesinin vesayet savaşlarının sahnesi haline gelmesini istemiyoruz"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak ne Irak'ın, ne Suriye'nin, ne Lübnan'ın, ne de körfez bölgesinin vesayet savaşlarının sahnesi...

08.01.2020 18:00 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:06
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Körfez bölgesinin vesayet savaşlarının sahnesi haline gelmesini istemiyoruz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak ne 'ın, ne 'nin, ne 'ın, ne de körfez bölgesinin vesayet savaşlarının sahnesi haline gelmesini istemiyoruz" dedi.
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İran, ABD'nin Irak'ta bulunan Ayn el-Esad hava üssüne balistik füzeli saldırı düzenledi
İran, Irak'ın Anbar vilayetinde yer alan ve ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad hava üssüne balistik füzeli saldırı düzenledi. Saldırının 9 balistik füzeyle gerçekleştirildiği öğrenilirken, saldırıda ölü ve yaralıların sayısı henüz bilinmiyor.
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Rasulayn'da onarılan kamu binaları hizmete girdi
Suriye'nin Rasulayn kentinde, aralarında adliye, okul ve Mobil PTT şubesinin de yer aldığı hizmet binaları aktif hale getirildi.
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Somali'deki bombalı saldırıda 3 kişi öldü
Somali'nin başkenti Mogadişu'da meydana gelen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı Eş-Şebab örgütü üstlendi.
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İran'da yolcu uçağı düştü
Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek için havalanan ve içinde 180 yolcunun bulunduğu belirtilen Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra teknik arıza nedeniyle düştü.
(İHA)
Günün Özeti

Lübnan, Suriye, Irak, Güncel

Kaynak: İHA

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