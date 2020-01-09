: Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

İşte İran 'da düşen uçağın patlama anına ait görüntüler İran'ın başkenti Tahran 'da Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının yere çakılmasından sonra meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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"2020 yılının erişilebilirlik yılı olarak ilan edilmesinde fayda görüyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni yatırımlar erişilebilirlik esasına göre yapılmalı, eski bunların dönüşümleri süratle yapılmalıdır. Erişilebilirlik standartları belirlenmeli ve tüm kurumlar çalışmalarını buna göre yürütmelidir. Bu amaçla 2020 yılının erişilebilirlik yılı olarak ilan edilmesinde fayda görüyorum, hayırlı olsun" dedi.

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Bursa'da 'gaybubet evi' baskını: 13 gözaltı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçundan aranan şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

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32 yıl hapsi isteniyordu 15 ayda tahliye oldu

Bakırköy'de kız arkadaşını darp eden ve tepki gösterenlerin üzerine otomobilini sürerek 6 kişinin yaralanmasına neden olan Görkem Sertaç Göçmen tek tutuklu olduğu dosyadan tahliye oldu. Göçmen'in tahliyesinin ardından Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevi, Bakırköy Muharebe Bürosu'na davanın mağdurlarından A.A.'nın önlem alması gerektiğine ilişkin yazı gönderdi.

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Beyoğlu'nda tadilat halindeki binanın çökme anı kamerada

Beyoğlu'nda tadilat halindeki binanın ön cephesinin çökme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Çökme sırasında şans eseri caddede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

(İHA)