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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikTrudeau: "Olay kazara gerçekleştirilmiş olabilir"Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada istihbaratının elinde Ukrayna uçağını İran'ın vurduğuna dair kanıt olduğunu belirterek, "Olay kazara gerçekleştirilmiş olabilir" dedi.

10.01.2020 17:45 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:47
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
Trudeau: "Olay kazara gerçekleştirilmiş olabilir"
Başbakanı Justin Trudeau, Kanada istihbaratının elinde uçağını 'ın vurduğuna dair kanıt olduğunu belirterek, "Olay kazara gerçekleştirilmiş olabilir" dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü.
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Filistinli vaiz, Kuveyt'te yaptığı konuşma sırasında hayatını kaybetti
Filistinli vaiz Mahmud Abdel-Baki, Kuveyt'te düğünde yaptığı konuşma sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti.
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TEM otoyolunda feci kaza: 2 ölü
TEM otoyolu Ümraniye mevkisinde emniyet şeridindeki araca çarpan motosiklet yola savrulup seyir halinde olan İETT otobüsünün altına girdi. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.
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Aileler direniyor, terör örgütü PKK çözülmeye devam ediyor
Çocuklarını terör örgütünün elinden kurtarmak için HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti başlatan ailelerden biri daha yavrusuna kavuştu. Yaklaşık 6 yıl önce teröristler tarafından dağa kaçırılan İbrahim Halil Kadran, güvenlik güçlerine teslim olarak ailesi ile buluştu. Torununu bekleyen Halime Kadran, evladına kavuştuğu sırada baygınlık geçirdi.
(İHA)
Günün Özeti

Justin Trudeau, Ukrayna, Kanada, İran, Güncel

Kaynak: İHA

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