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Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

12.01.2020 18:20 | Son Güncelleme: 12.01.2020 18:22
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.
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Amanoslar'da "Kapan-2 Operasyonu" başladı
İçişleri Bakanlığı tarafından 'ın Amanoslar bölgesinde 585 personelin katılımıyla "Kapan-2 Operasyonu" başlatıldı.
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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 132'nci gününde
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 132'nci gününe girdi.
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İtfaiye alevlere müdahale etmek için seferber oldu
Ümraniye'de gece saatlerinde hurdalık alan ve içerisinde bulunan konteyner evler alev alev yandı. Kısa sürede yangın yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almayı başarırken çıkan yangında yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.
Alevler geceyi aydınlattı.
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Çeşme'de kaçakları taşıyan tekne battı: 8'i çocuk 11 ölü
İzmir'in Çeşme açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye çok sayıda cenaze aracı sevk edildi.
(İHA)
Günün Özeti

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Hatay, Güncel

Kaynak: İHA

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