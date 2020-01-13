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Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

13.01.2020 18:20 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:24
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
Lİbya'da ateşkes süreci
'da Hafter ateşkesi ihlal etti. Türkiye ve 'nın Libya'ya yönelik ateşkes çağrısını kabul eden Hafter güçleri, 24 saat geçmeden ateşkesi ihlal etti.Darbeci lider Halife Hafter'e bağlı güçler vatandaşların evine de baskınlar düzenleyerek mülklerini yağmaladı.
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İran'da neler oluyor ? İran'da gerginlik tırmanıyor. Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının füzeyle vurulduğunun kabul edilmesi sonrasında sokaklar bir kez daha karıştı.
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Hakkari'de 'KAPAN-3 KAVAKLI' operasyonu başladı
İçişleri Bakanlığı tarafından Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca 'KAPAN-3 KAVAKLI' operasyonu başlatıldı.
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Cari işlemler hesabı Kasım'da açık verdi
2018 yılının Kasım ayında 1 milyar 41 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabı, 2019 yılının aynı ayında 518 milyon dolar açık verdi.
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Filipinler'de 16 binden fazla kişi tahliye edildi
Filipinler'in Taal Yanardağı'nda yaşanan hareketlilik üzerine başkent Manila'da eğitime ara verildi. Sismologlar, her an bir patlama olabileceğini belirterek volkanik tsunami uyarılarını sürdürüyor.
(İHA)
Günün Özeti

Halife Hafter, Libya, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

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