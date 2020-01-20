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Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

20.01.2020 18:05 | Son Güncelleme: 20.01.2020 18:09
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
Merkel: ' Libya'daki krizin çözümü askeri olmayacak'
Almanya Başbakanı Merkel, 'deki Libya Zirvesi'nin sona ermesinin ardından yaptığı ortak basın açıklamasında, "Libya Konferansı BM'nin Libya'daki barış çabalarına katkı sundu. Libya'daki krizin çözümü askeri olmayacak. Silah ambargosuna saygı gösterilmeli." dedi.
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" barışın anahtarıdır"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güçlü bir devlet olan Türkiye'den birçok beklentiler olduğunu belirterek, Türkiye'nin barışın anahtarı olduğunu söyledi.
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İdlibliler sınırda İdlibliler yine sınıra dayandı. Sivil yerleşim yerlerini hedef alan rejim, güvenli tek bir nokta bile bırakmadı. Ağır bombardıman nedeniyle Marat el Numan, Serakib ve Eriha bölgeleri boşaltıldı.
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Lübnan'da protestoların 2. gününde 145 kişi yaralandı
Lübnan'da parlamento binası yakınında protestocular ile güvenlik güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmaların 2. gününde 145 kişi yaralandı.
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Bakan Berat Albayrak'tan kur ve enflasyon açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 itibarıyla, özellikle son 6 ayda yaşanan iç ve dış politik dalgalanmalara rağmen stabilizasyonun yavaş yavaş oluşmaya başladığını söyledi. Bakan Albayrak, dalgalan bir ekonomiden yaptırım söylemleri ve onlarca tivittten etkilenmeyen bir döneme geçildiğini belirtti.
(İHA)
Günün Özeti

Angela Merkel, Türkiye, Berlin, Güncel

Kaynak: İHA

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