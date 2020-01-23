Haberler » Güncel » Günün Özeti - Haber

Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

23.01.2020 18:10 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:14
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
kendini yine hatırlattı 'nın ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar korkuyla sokağa fırladı. Depremin şokunu atlatamayan vatandaşlar evlerine girmeye korkunca geceyi dışarda geçirdi.
...
'daki tuz dağları havadan görüntülendi
Meteorolojinin bugün İstanbul'a verdiği kar yağışı uyarısının ardından İstanbul'da ekiplerin hummalı çalışmaları başladı. İstanbul'da yollarda kullanılacak olan tonlarca kar dağları havadan drone ile çekildi. 235 bin ton tuz İstanbul'da kullanılmak üzere hazır bekliyor. İlçe belediyeler de alarmı en üst düzeye çıkararak, kar yağışına hazır bekliyor.
...
"Emeklilerimize maaş farklarını bugün itibarıyla ödemeye başladık"
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının bugünden itibaren ödeneceğini duyurdu.
...
Tüketici güven endeksi Ocak'ta arttı
Tüketici güven endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında artarak 58,8 oldu.
...
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a tepki
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ege'de hiçbir şekilde Türkiye'nin hakkını çiğnetmeyeceklerini vurgulayarak, "Ne dünyada ne de tarihte karasuları 6 mil, hava sahası 10 mil olan bir ülke var. Böyle bir garabetle karşı karşıyayız. Bunu dahi bir doğruymuş gibi dünya kamuoyuna tanıtmaya çalışıyorlar. Bu konudaki hakkımızı hukukumuzu savunuyoruz" dedi.
(İHA)
Günün Özeti

İstanbul, Akhisar, Deprem, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Günün Özeti


Güncel

Son Dakika Haberleri

20:34  Manisa'da 5.4'lük depremin ardından artçılar sürüyor (6)
20:34  Aydın'daki davada cinayet sanığına 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
20:32  Yoğun kar yağışı ulaşımı aksattı (2)
20:30  IKBY Başkanı Barzani: "Irak'ın diğer bölgelerinde yaşananlardan kendimizi soyutlayamayız"
20:25  Trabzonspor, penaltılarla çeyrek finalde
23.01.2020 20:42:10