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Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

31.01.2020 17:35 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:40
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
Depremzedelerin vagonda yaşamı
'da meydana gelen 6.8'lik depremle birlikte mağdur olan vatandaşlar, Elazığ tren garında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarına ait ev konforunda vagonlarda yaşamların devam ediyorlar.
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Çin'de korona virüsünden kaynaklı ölü sayısı 213'e ulaştı
Çin'de korona virüsünden kaynaklı salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 213'e yükseldi.
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2019 yılında ihracat yüzde 2,1 arttı, ithalat yüzde 9,1 azaldı
İhracat 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,1 artarak 171 milyar 531 milyon dolar, ithalat ise yüzde 9,1 azalarak 202 milyar 705 milyon dolar olarak gerçekleşti.
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TEM'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 19 yaralı
Bolu'da, TEM Otoyolu'nda 3 otobüs, 2 tır ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, tırdan yere düşen sürücü Mehmet Korkmaz hayatını kaybetti. Kazada, otobüslerde bulunan toplam 19 kişi yaralandı.
(İHA)
Günün Özeti

TEM Otoyolu, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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