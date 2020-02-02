: Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Çin'deki salgında ölü sayısı 304'e yükseldi

Çin'de yeni korona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 304'e ulaştı. Çin'in dışında ilk ölümün ise Filipinler'de yaşandığı, 44 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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Dünyayı alarma geçiren Corona virüsünün belirtileri

Kısa sürede tüm dünyaya korku salan corona virüsü başta Çin olmak üzere birçok ülkeye yayılmaya devam ediyor.Virüs etkisini artırırken, hakkında detaylar da merak ediliyor. Wuhan kentinde ortaya çıkan bu salgın nasıl bulaşıyor'Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor.

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Çin'den gelenler için karantina başladı

Çin'in Vuhan kentinden tahliyeleri gerçekleştirerek Ankara'ya inen uçakta bulunan 42'si yolcu olmak üzere 62 kişinin tamamı Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Karantina süreci başladı.

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İstanbul'da okullarda virüslere karşı nano savaş

Ümraniye'de başlatılan dezenfeksiyon uygulaması ile okullar, virüslere karşı nano gümüş teknolojisi ile temizlenmeye başlandı. Bu uygulama ile Ümraniye'de bulunan 100 okul, ikinci dönem başlamadan baştan sona temizlenecek. Okullarda yapılan temizlik çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

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TSK'da yeni dönem, ilk kez Orgeneral Güler'de görüldü

MSB yürüttüğü çalışma sonrasında TSK'da yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Başka ordulardan ve yurt dışından alınan örnekler neticesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı harici kıyafet olarak adlandırılan resmi üniformada şapka yerine bere kullanmaya başladı.

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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 153'üncü gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti 153'üncü gününe girdi.

(İHA)

Kaynak: İHA