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Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

04.02.2020 18:00 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:02
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
şehitleri son yolculuklarına uğurlandı
İdlib'de rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit düşen askerlerimiz için cenaze töreni düzenlendi. Şehitler memleketlerinde toprağa verildi.
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"76 civarında rejim mensubunu etkisiz hale getirdik"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İdlib saldırısına ilişkin, "Bu İdlib mutabakatının açık bir ihlalidir.Rejim için tabi ki bunun sonuçları da olacaktır. Derhal karşılık verdik ve 'Bundan sonra gereği neyse yapılacak' dedik. Bu attığımız adımın ardından da orada 76 civarında rejim mensubunu etkisiz hale getirdik" dedi.
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Bakan Akar: "Şehitlerimizin bir damla kanının dahi hesabı soruldu"
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlip'te 1'i sivil, 7'si asker toplam 8 kişinin şehit olduğu saldırıya ilişkin, "Şehitlerimizin bir damla kanının dahi hesabı soruldu. Dileğimiz, temennimiz biran önce ateşkesin, barışın, huzurun, istikrarın gelmesi. Gayretimiz budur" dedi.
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TÜBİTAK ve GATA'da FETÖ operasyonu: 53 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün TÜBİTAK'taki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 21, FETÖ'nün GATA'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ise 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
(İHA)
Günün Özeti

İdlib, Güncel

Kaynak: İHA

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