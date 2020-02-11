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Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

11.02.2020 17:35 | Son Güncelleme: 11.02.2020 17:40
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
Esad rejimine ait helikopter düşürüldü
'de muhalifler tarafından Esad rejimine ait helikopter düşürüldü.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rejim İdlib'te misliyle belasını buldu"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rejimi ciddi manada orada özellikle de İdlib'te misliyle belalarını buldular ama yetmez daha devam edecek. Bunlar bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler. Bu adımları da yarın kamuoyu ile paylaşacağım" dedi.
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" ve Esad'ı derhal sivil kıyımına son vermeye çağırıyoruz"
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İdlib'de yaşananlar ile ilgili, "Rusya ve Esad'ı derhal sivil kıyımına son vermeye çağırıyoruz" dedi.
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İBB Meclisinde küfür iddiası gerginliği
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun AK Partili meclis üyesine küfür ettiği iddiası İBB Meclisinde gerginliğe neden oldu. AK Partili üyeler meclisi terk etmek üzere ayağa kalktı. İmamoğlu'nun "Üzüntümü dile getiriyorum" demesi üzerine tartışma sona erdi.
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Bakanlık düğmeye bastı, Kapan-6 operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır-Batman illeri ara hattında Kapan-6 Zori Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 440 personel görev alıyor.
(İHA)
Günün Özeti

Rusya, İdlib, Güncel

Kaynak: İHA

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