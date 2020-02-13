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Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

13.02.2020 18:20 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:24
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
" mezarlığa dönebilir"
ayından beri kaçışlar devam ediyor. Halk, canını kurtarmak için çabalıyor. Birleşmiş Milletlere göre, o zamandan bu yana göç edenlerin sayısı 700 bini aştı. Üstelik bunların çoğu kadın ve çocuk.. Son 10 haftada yerinden edilenlerin sayısı 9 yıllık iç savaşın en yüksek seviyesine çıktı.
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Çin'de bilanço ağırlaşıyor, ölü sayısı bin 114'e yükseldi
Çin'de korona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 114'e yükseldi.
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Bakan Selçuk, KPSS merkezi yerleştirme takvimini açıkladı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu yıl yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) merkezi yerleştirme takvimini açıkladı.
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6 yıl aradan sonra kar yağınca halay çekip oyun oynadılar
Şanlıurfa'nın Siverek ilçe merkezine 6 yıl aradan sonra kar yağınca gençler halay çekti, çocuklar kayarak eğlendi.
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Kuş cenneti Efteni Gölü Drone ile görüntülendi
Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Efteni Gölü, yaklaşık 150 türde göçmen kuş ve endemik bitki türüyle görenleri büyülüyor. Kuş cenneti olarak adlandırılan Efteni Gölü, kış aylarında da muhteşem manzarası ile drone ile görüntülendi.
(İHA)
Günün Özeti

Aralık, İdlib, Güncel

Kaynak: İHA

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