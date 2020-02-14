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Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

14.02.2020 17:35 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:38
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
'de 7 katlı bina çöktü
Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi.
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"Türkiye-Pakistan kardeşliği, tarihi olayların pekiştirdiği hakiki bir kardeşliktir"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Senatosu'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye-Pakistan kardeşliği, tarihi olayların pekiştirdiği hakiki bir kardeşliktir" dedi.
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Cari denge Aralık'ta 2,8 milyar dolar açık verdi
Cari işlemler hesabı Aralık'ta 2,8 milyar dolar açık verdi. 12 aylık cari işlemler fazlası 1 milyar 674 milyon dolar oldu.
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Ticaret Bakanı Pekcan: "Hizmet ihracatında Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık"
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2019 yılında 53,7 milyar dolar hizmet ihracatı geliri elde ederek Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık" dedi.
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FETÖ'nün GATA yapılanması soruşturmasında 10 tutuklama
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) GATA Sağlık Bilimleri Üniversitesi yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
(İHA)
Günün Özeti

Recep Tayyip Erdoğan, Bahçelievler, Türkiye, İtfaiye, Güncel

Kaynak: İHA

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