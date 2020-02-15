: Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

MSB: "Barış Pınarı Bölgesindeki çocuklara mayın/EYP'den korunma eğitimi verildi"

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde terör örgütü tarafından yerleştirilen mayın ve EYP'lerden bölge halkı ve özellikle çocukların zarar görmemesi amacıyla okullarda eğitim vermeye başladı.

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Elim uçak kazasına ilişkin soruşturma sürüyor

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, 5 Şubat tarihinde bir uçak pistten çıkmıştı. 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden bu elim uçak kazasına ilişkin olarak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında pilotların da ifadesi alınıyor.

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Çin'de ölü sayısı bin 523'e çıktı

Çin'de yeni korona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 523'e yükseldi. Cuma günü 143 ölüm ve 2 bin 641 yeni vaka kayıtlara geçerken ülke genelindeki toplam vaka sayısı ise 66 bin 492'ye çıktı. Vakaların 2 bin 420'sinin, can kayıplarının da 139'unun, salgının ortaya çıktığı Hubei eyaletinde görüldüğü açıklandı. Hastalardan 11 bin 53'ünün de durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

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Sultanahmet Camisi'nin restorasyonu tüm hızıyla sürüyor

Tarihi Yarımada üzerinde tüm heybetiyle duran Osmanlı mimarisinin ilk ve tek 6 minareli Sultanahmet Camisi'nin restorasyon çalışmaları yüzde 30'u geçti. Havadan çekilen görüntülerde ise caminin ana kubbesi üzerinde olan alemin restorasyon çalışmaları için söküldüğü görülüyor.

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Bahçelievler'de çöken 7 katlı binanın çökme anı kamerada

Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Narlı Sokak'ta daha önce ağır hasarlı olduğu gerekçesi ile boşaltılan 7 katlı bir bina dün büyük bir gürültü ile çöktü. Binanın çökme anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde bina çökmeden önce bir kişinin saniyeler ile kaçarak kurtulduğu görülüyor. Bir aracın geçmesi ile birlikte bina çöküyor.

(İHA)

Kaynak: İHA