: Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "darbe" açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Darbe gibisinden bir söylentiyi dillendirmek, bunu gündem yapmak, bununla ilgili olarak devletin dikkatini başka alanlara kaydırmaya çalışmak, dışarıya bakması gereken devletin gözünü ve aklını içe kapatmaya dönük bir reflekstir, Türk Silahlı Kuvvetlerine dönük olarak da provokatif bir yaklaşımdır, iftiradır. TSK, Türk yargısı, devletin bütün kurumları demokrasiye bağlılıklarını gösterdiler, milletimiz bunu gösterdi" dedi.

...

"Darbeyi aklından geçiren varsa bu şerefsiz teşebbüsünde muvaffak olamayacaktır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Darbeyi aklından geçiren varsa, millete silah çekmeyi düşünen bulunuyorsa biliniz ki 82 milyonun kanını dökmeden bu şerefsiz tertip ve teşebbüsünde muvaffak olamayacaktır" dedi.

...

Kara Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ operasyonu: 43 gözaltı kararı

Kara Kuvvetleri Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

...

Firari başkan sahte kimlikle yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinin eski Belediye Başkanı Tuncay Kılıç'ın, zimmet, rüşvet, görevi kötüye kullanma suçlarından verilen 12 yıl 8 aylık hapis cezasını onamasının 4 ay sonrasında Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahte kimlikle yakalandı.

...

HDP önündeki eyleme katıldı: 6 yıl sonra oğluna kavuştu

Diyarbakır'da 14 Ocak'ta HDP il binası önünde oturma eylemine katılan Melik ve Melek Aslan çiftinin oğlu güvenlik güçlerine teslim oldu. Aslan çifti, oğulları Volkan ile 6 yıl aradan sonra kucaklaştı.

(İHA)

Kaynak: İHA