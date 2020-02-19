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Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

19.02.2020 18:05 | Son Güncelleme: 19.02.2020 18:11
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " harekatı an meselesi"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İdlib'de rejimin saldırganlığını sona erdirip Soçi muhtırası sınırlarına çekilmesi için son günlere giriyoruz. Artık son ikazlarımızı yapıyoruz. Gerek ülkemizde, gerek 'da, gerekse sahada yapılan görüşmelerde şuana kadar arzu ettiğimiz neticeye ulaşamadık. Türkiye, İdlib konusunda kendi harekat planlarını uygulamak üzere her türlü hazırlığını yapmıştır. Her operasyonda olduğu gibi bu konuda da bir gece ansızın gelebiliriz diyoruz. Daha açık bir ifade ile İdlib harekatı bir an meselesidir" dedi.
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Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: 3 ölü, 9 yaralı
Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib'e gerçekleştirdiği hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.
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'ta terör operasyonu: 28 gözaltı
Muş'ta terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şahıstan Varto Belediye Meclis Üyesi ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Muş yöneticisi tutuklandı.
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Netanyahu'nun yargılanmasına 17 Mart'ta başlanacak
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki 3 ayrı yolsuzluk davasının 17 Mart'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmeye başlanacağı açıklandı.
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Salgından ölenlerin sayısı 2 bini geçti
Çin'de yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 6'ya yükseldi.
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Manisa bu kez 4.2 ile sallandı
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 00.23'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, depremde ilk belirlemelere göre yaralanma ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
(İHA)
Günün Özeti

İdlib, Rusya, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

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