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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikHatalı soruda bile aynı şıkkı işaretlemişlerAdana'da 2009 yılında yapılan komiser yardımcılığı sınavında FETÖ'den soru ve cevapları alarak komiser yardımcısı olduğu öne sürülen 24 zanlı adliyeye sevk edildi.

22.02.2020 17:40 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:46
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
Hatalı soruda bile aynı şıkkı işaretlemişler
'da 2009 yılında yapılan komiser yardımcılığı sınavında FETÖ'den soru ve cevapları alarak komiser yardımcısı olduğu öne sürülen 24 zanlı adliyeye sevk edildi. Şahısların, hatalı soruya bile aynı cevabı verdikleri öğrenildi.
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(İHA)
Günün Özeti

Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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