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Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

24.02.2020 18:20 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:27
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
TSK konvoyu 'e girdi
Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait yaklaşık 50 araçlık konvoy İdlib'e girdi.
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'da 4.8 büyüklüğünde deprem
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Deprem bölgesi havadan görüntülendi
'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'nde depremin izleri havadan görüntülendi.
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HDP önündeki ailelerden biri daha evladına kavuştu
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuştu. 2015 yılında teröristler tarafından kaçırılan Veysi Birlik, güvenlik güçlerine teslim olarak annesi Muhteber Birlik ile kucaklaştı. Veysi ile birlikte evladına kavuşan aile sayısı 9'a yükseldi.
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10 yıl önce bugün neler oldu ?
10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
(İHA)
Günün Özeti

Manisa, İdlib, TSK, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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