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Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

25.02.2020 18:45 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:49
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
"5 Mart'ta en kötü ihtimalle Putin ile bir araya gelmemiz söz konusu"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "5 Mart'ta bizim en kötü ihtimalle Putin ile bir araya gelmemiz söz konusu. Bir araya gelişte de telefonun ötesine geçip bu görüşmeleri yüz yüze yapacağız" dedi.
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Bahçeli: "Karşı karşıya gelmemiz kaçınılmazdır"
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "( ) Bizim haklarımıza, egemenlik ilkelerimize, güvenlik ve bekamıza saldıran ve kumpas kuran hangi güç veya ülke olursa olsun karşı karşıya gelmemiz kaçınılmazdır" dedi.
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MSB'den Mehmetçik için 'kış' paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye sınırında zorlu hava koşullarında görev yapan Mehmetçiği anlatan bir yayımladı.
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Ankara'da korona virüs alarmı: Tahran uçağı acil iniş yaptı
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tahran uçağının Ankara'ya inişi planlanmıştır. Uçakta bulunan 132 Türk yolcu ve mürettebat ilk kontrolleri ve karantina süreçleri için daha önce boşaltılmış ve karantina hastanesi olarak hazırlanmış olan Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledilecektir" denildi.
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10 yıl önce bugün neler oldu ?
10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
(İHA)
Günün Özeti

Vladimir Putin, İdlib, Güncel

Kaynak: İHA

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