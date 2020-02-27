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Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

27.02.2020 18:05 | Son Güncelleme: 27.02.2020 18:09
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
, Suriye Milli Ordusu'nun kontrolüne geçti
Suriye 'de M4 ve M5 karayollarının birleştiği noktada bulunan Serakib ilçesi, uzun çatışmalar sonrasında Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrolüne geçti.
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Korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 746'ya çıktı
Çin'de yeni korona virüsü nedeniyle 29 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirilirken, toplam ölü sayısı 2 bin 746'ya yükseldi.
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HDP önündeki evlat nöbeti 178'inci gününde
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 178'inci gününe girdi.
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Emeklileri promosyon heyecanı sardı
Emekliler promosyon heyecanı yaşıyor. Emeklilerin tamamını ilgilendiren promosyon tutarları için bankalarla yeni sözleşme imzalamaları gerekiyor. Emekliler kendilerine uygun buldukları bankalarla sözleşme yapmaya Mart ayında başlayacak.
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10 yıl önce bugün neler oldu ?
10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
(İHA)
Günün Özeti

Suriye Milli Ordusu, Serakib, İdlib, Güncel

Kaynak: İHA

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