Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Yunanistan 'ın göçmenlere yönelik sert müdahalesi sürüyorEdirne'de, Yunanistan'ın mültecilere karşı uyguladığı orantısız güç gün geçtikçe artıyor. Pazarkule-Kastanies Sınır Kapısı arasında bulunan 'tampon' bölgede, Yunan askerleri mültecilerin üzerine adeta yağmur gibi biber gazı sıkıyor....Kuzey Marmara Otoyolu'nda sona gelindiKuzey Marmara Otoyolu'nda adım adım sona yaklaşıldı.Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı- Çatalca kesimi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'in katılımıyla açılıyor. Otoyol,9 Mart Pazartesi gece yarısı da trafiğe açılacak....Çin'de korona salgınında ölenlerin sayısı 3 bin 96'ya yükseldiÇin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, ülkede korona virüsü salgınında 27 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı sayısının 3 bin 96'ya ulaştığı belirtildi. Açıklamada, cumartesi günü ülke genelinde 44 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 80 bin 695'e yükseldiği ifade edildi. Komisyon, dün gerçekleşen can kayıplarının tamamının salgının merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinde meydana geldiğini açıkladı....Kadınlar her yerdeTürkiye'nin dört bir yanındaki kadınlar yaptıkları çalışmalarla takdir topluyor. Samsun'da her gün on binlerce kişinin bindiği tramvaylar kadınlara emanet.Günde 70 bin kişinin taşındığı Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı Tramvay hattında 35'i kadın 50'si erkek olmak üzere 85 vatman görev yapıyor.35 kadın makinist insanlar tarafından takdirle karşılanıyor ve iş hayatlarına da rahat bir şekilde devam ediyor.Tekirdağ'da yaşayan Emel Memiş ise hem forklift sürüyor, hem harç karıyor, hem de kalıp çekiyor.. Onun için kadının yapamayacağı şey yok....İstanbul'da asker uğurlama magandalarına ceza yağdıGüngören'de asker uğurlamak için otomobil ve motosikletlerle alt geçidi trafiğe kapatarak patinaj çeken, abartı egzoz kullanan ve tek teker üzerinde giden 1'i kadın 5 sürücü sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Birinin ehliyeti süresiz iptal edilen ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan sürücülere toplamda 8 bin 440 lira idari para cezası kesildi....Fındık'tan üzücü haberTokat'ın Turhal ilçesinde, üzerindeki önlüğü ile derslere katılarak köy okulunun maskotu olan 'Fındık' tedavi gördüğü veteriner kliniğinde öldü.(İHA)

