Günün Özeti

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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik"Koronavirüs şüphesi olan vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüs şüphesi olan vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı" dedi.
11.03.2020 17:50 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:56
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
"Koronavirüs şüphesi olan vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüs şüphesi olan vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı" dedi.
...
Çin'de korona virüsü salgınında ölü sayısı 3 bin 160'a yükseldi
Çin'de korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 160'a yükseldi.
...
Korona virüsten korunmanın yolları neler ' Koronavirüs nasıl bulaşır, maske takmak bu hastalıktan korur mu' Türkiye'de korona virüs vakasına rastlanmasının ardından akıllara nasıl korunabileceği sorusu geldi. İşte alınması gereken belli başlı önlemler.
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Tampon bölgenin al yanaklı masum melekleri
Pazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan 'tampon' bölgede bekleyen mülteci çocuklar, göç yolunda biber gazı ve silah sesleri arasında her şeyden habersiz çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Çeşitli oyunlarla vakit geçirmeye çalışan mülteci çocuklar, acıkınca annelerinin yanına koşuyor.
...
Teröristlerin inleri yerle bir edildi
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK mensupları tarafından kullanılan 8 adet sığınak imha edildi. Operasyonlarda 547 kilogram esrar ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
(İHA)
"Koronavirüs şüphesi olan vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüs şüphesi olan vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı" dedi.
...
Çin'de korona virüsü salgınında ölü sayısı 3 bin 160'a yükseldi
Çin'de korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 160'a yükseldi.
...
Korona virüsten korunmanın yolları neler ' Koronavirüs nasıl bulaşır, maske takmak bu hastalıktan korur mu' Türkiye'de korona virüs vakasına rastlanmasının ardından akıllara nasıl korunabileceği sorusu geldi. İşte alınması gereken belli başlı önlemler.
...
Tampon bölgenin al yanaklı masum melekleri
Pazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan 'tampon' bölgede bekleyen mülteci çocuklar, göç yolunda biber gazı ve silah sesleri arasında her şeyden habersiz çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Çeşitli oyunlarla vakit geçirmeye çalışan mülteci çocuklar, acıkınca annelerinin yanına koşuyor.
...
Teröristlerin inleri yerle bir edildi
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK mensupları tarafından kullanılan 8 adet sığınak imha edildi. Operasyonlarda 547 kilogram esrar ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
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