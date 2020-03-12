Günün Özeti
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
12.03.2020 18:31 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:36
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
Yunanistan 'da korona virüsten ilk ölüm
Yunanistan'da korona virüs nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
...
Bakan Akar, ASELSAN'ı ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Rus askeri heyeti geldi, görüşmeler devam ediyor. Büyük oranda mutabakat sağladık" dedi.
...
Virüsten korunmanın yolları neler ?
Korona virüs 110 ülkede milyonlarca kişiyi tehdit ediyor. Bu virüsten korunmanın temel yoluysa temizlikten ve el temizliğinden geçiyor.
...
Yunan zulmünün bilançosu: 3 ölü, 198 yaralı
Edirne'de, Pazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan tampon bölgede, Yunanistan askeri güçleri tarafından mültecilere yapılan orantısız müdahalelerin ardından 3 mülteci hayatını kaybetti. Olaylarda, 198 mülteci de yaralanırken, 14'ünün hastanelerde tedavilerinin devam ettiği açıklandı.
...
AB Komisyonu, Yunanistan'dan şiddete karşı soruşturma bekliyor
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, sınırdan geçmeye çalışan mültecilere uygulanan şiddet için Yunanistan tarafından soruşturma yapılması gerektiğini belirtti.
(İHA)
Yunanistan 'da korona virüsten ilk ölüm
Yunanistan'da korona virüs nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
...
Bakan Akar, ASELSAN'ı ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Rus askeri heyeti geldi, görüşmeler devam ediyor. Büyük oranda mutabakat sağladık" dedi.
...
Virüsten korunmanın yolları neler ?
Korona virüs 110 ülkede milyonlarca kişiyi tehdit ediyor. Bu virüsten korunmanın temel yoluysa temizlikten ve el temizliğinden geçiyor.
...
Yunan zulmünün bilançosu: 3 ölü, 198 yaralı
Edirne'de, Pazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan tampon bölgede, Yunanistan askeri güçleri tarafından mültecilere yapılan orantısız müdahalelerin ardından 3 mülteci hayatını kaybetti. Olaylarda, 198 mülteci de yaralanırken, 14'ünün hastanelerde tedavilerinin devam ettiği açıklandı.
...
AB Komisyonu, Yunanistan'dan şiddete karşı soruşturma bekliyor
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, sınırdan geçmeye çalışan mültecilere uygulanan şiddet için Yunanistan tarafından soruşturma yapılması gerektiğini belirtti.
(İHA)
Kaynak: İHA
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Etiketler : Yunanistan, Güncel
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