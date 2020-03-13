Günün Özeti

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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikTürkiye'de ikinci koronavirüs vakasıSağlık Bakanı Koca: "Dün akşam sonuçlanan test üzücü bir öngörüyü doğruladı.
13.03.2020 18:10 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:20
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
Türkiye 'de ikinci koronavirüs vakası
Sağlık Bakanı Koca: "Dün akşam sonuçlanan test üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın tanı konur konulmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz."
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Öğrenciler korona virüs tatilinde uzaktan eğitimle ders görecek
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "23 Mart Pazartesi gününden itibaren sunacağımız alternatifler üzerinden de evdeki uzaktan eğitim süreçleri başlayacaktır. Elazığ depremi sonrasında depremzede öğrencilerimizin telafi eğitiminde büyük kolaylıklar sağlayan eğitim bilişim ağının tümüyle yenilenen yüzüyle bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders ortamını evlere taşıyacak ve bu konuda öğrencilerimizin eğitiminin uzaktan eğitim ile sürmesini sağlayacak" dedi.
...
Akıllı telefonlar bakteri barındırıyor
Korona virüs 110 ülkede milyonlarca kişiyi tehdit ediyor. Bu virüsten korunmanın temel yoluysa temizlikten ve el temizliğinden geçiyor.
...
Sanayi üretimi ocakta yüzde 7,9 arttı
Sanayi üretimi 2020 ocak döneminde yıllık yüzde 7,9 arttı.
(İHA)
Türkiye 'de ikinci koronavirüs vakası
Sağlık Bakanı Koca: "Dün akşam sonuçlanan test üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın tanı konur konulmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz."
...
Öğrenciler korona virüs tatilinde uzaktan eğitimle ders görecek
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "23 Mart Pazartesi gününden itibaren sunacağımız alternatifler üzerinden de evdeki uzaktan eğitim süreçleri başlayacaktır. Elazığ depremi sonrasında depremzede öğrencilerimizin telafi eğitiminde büyük kolaylıklar sağlayan eğitim bilişim ağının tümüyle yenilenen yüzüyle bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders ortamını evlere taşıyacak ve bu konuda öğrencilerimizin eğitiminin uzaktan eğitim ile sürmesini sağlayacak" dedi.
...
Akıllı telefonlar bakteri barındırıyor
Korona virüs 110 ülkede milyonlarca kişiyi tehdit ediyor. Bu virüsten korunmanın temel yoluysa temizlikten ve el temizliğinden geçiyor.
...
Sanayi üretimi ocakta yüzde 7,9 arttı
Sanayi üretimi 2020 ocak döneminde yıllık yüzde 7,9 arttı.
(İHA)
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA
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Etiketler : fahrettin koca, Ziya Selçuk, 23 Mart, Türkiye, Güncel
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