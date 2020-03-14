Günün Özeti
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikÇin'de korona virüsü salgınında ölü sayısı 3 bin 189'a çıktıÇin'de dün yeni Korona virüsü salgınında 13 kişi yaşamını yitirirken, toplam can kaybı sayısı 3 bin 189'a çıktı.
14.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:04
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
Çin'de korona virüsü salgınında ölü sayısı 3 bin 189'a çıktı
Çin'de dün yeni Korona virüsü salgınında 13 kişi yaşamını yitirirken, toplam can kaybı sayısı 3 bin 189'a çıktı.
...
ABD'de Ulusal Acil Durum ilan edildi
ABD Başkanı Donald Trump, korona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde ulusal acil durum ilan etti.
...
Türkiye'de vaka sayısı 5'e yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlk 2 vakamızın belli bir odağa bağlı olduğunu söylemiştim. Aynı temas çevresi ve aynı aile içerisinde 3 yeni tanı daha koyduğumuzu söylemek zorundayım" dedi.
...
Avrupa uçuşlarına korona virüs engeli
Türk Hava Yolları (THY), son dönemde Avrupa kıtasında görülen yeni tip korona virüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle bu kıtada yer alan Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, İsveç, Avusturya ve Hollanda ülkelerine düzenlenen uçuşların 17 Nisan tarihine kadar durdurulduğunu açıkladı.
(İHA)
Çin'de korona virüsü salgınında ölü sayısı 3 bin 189'a çıktı
Çin'de dün yeni Korona virüsü salgınında 13 kişi yaşamını yitirirken, toplam can kaybı sayısı 3 bin 189'a çıktı.
...
ABD'de Ulusal Acil Durum ilan edildi
ABD Başkanı Donald Trump, korona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde ulusal acil durum ilan etti.
...
Türkiye'de vaka sayısı 5'e yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlk 2 vakamızın belli bir odağa bağlı olduğunu söylemiştim. Aynı temas çevresi ve aynı aile içerisinde 3 yeni tanı daha koyduğumuzu söylemek zorundayım" dedi.
...
Avrupa uçuşlarına korona virüs engeli
Türk Hava Yolları (THY), son dönemde Avrupa kıtasında görülen yeni tip korona virüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle bu kıtada yer alan Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, İsveç, Avusturya ve Hollanda ülkelerine düzenlenen uçuşların 17 Nisan tarihine kadar durdurulduğunu açıkladı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Günün Özeti
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Güncel
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Güncel
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Güncel
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Güncel
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Güncel
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Güncel
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı