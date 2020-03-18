Günün Özeti
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
18.03.2020 18:55 | Son Güncelleme: 18.03.2020 19:00
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
Türkiye'de koronavirüsten kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu gece sizi üzen bir haberi aynı üzüntüyü hissederek bildireceğim. Bu cümleyi bu toplumun sağlık bakanı olmak yanında bir hekim olarak da kurmak istiyorum. Koronavirüs ile mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Toplumu temsilen onu en yakın takip eden kişilerdenim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı" dedi.
...
Avrupa'dan gelen kafileler yurda yerleştirilmeye devam ediyor
Korona virüs nedeniyle Avrupa'dan Türkiye'ye dönen kafileler, 14 gün boyunca karantina altında olacakları yurtlara yerleştirilmeye devam ediyor.
...
Bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ertelendi
Milli Savunma Bakanlığı, 2020 yılında bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlülerin celp ve sevk işlemlerinin ileri bir tarihe kadar ertelendiğini duyurdu.
...
Deprem bölgesine konteyner sevkiyatı
Van'ın Başkale ilçesinde 10 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından vatandaşların barınması için konteyner sevkiyatı başladı.
(İHA)
Türkiye'de koronavirüsten kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu gece sizi üzen bir haberi aynı üzüntüyü hissederek bildireceğim. Bu cümleyi bu toplumun sağlık bakanı olmak yanında bir hekim olarak da kurmak istiyorum. Koronavirüs ile mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Toplumu temsilen onu en yakın takip eden kişilerdenim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı" dedi.
...
Avrupa'dan gelen kafileler yurda yerleştirilmeye devam ediyor
Korona virüs nedeniyle Avrupa'dan Türkiye'ye dönen kafileler, 14 gün boyunca karantina altında olacakları yurtlara yerleştirilmeye devam ediyor.
...
Bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ertelendi
Milli Savunma Bakanlığı, 2020 yılında bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlülerin celp ve sevk işlemlerinin ileri bir tarihe kadar ertelendiğini duyurdu.
...
Deprem bölgesine konteyner sevkiyatı
Van'ın Başkale ilçesinde 10 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından vatandaşların barınması için konteyner sevkiyatı başladı.
(İHA)
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Günün Özeti
Etiketler : fahrettin koca, Koronavirüs, Türkiye, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi
Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Güncel
Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu
Güncel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
Güncel
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Güncel
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü