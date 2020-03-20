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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikBakan Koca: "Toplam kaybımız maalesef 4 oldu"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı.

20.03.2020 17:45 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:53
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
Bakan Koca: "Toplam kaybımız maalesef 4 oldu"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu" dedi.
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İçişleri Bakanı Soylu: "Şu anda bizim 9 bin 800 kişiye karantina uyguluyoruz"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda bizim 9 bin 800 kişiye karantina uyguluyoruz. Bu yolcuların kapattığımız ülkelerde öyküleri var. Rusya'dan geliyor. İngiltere'ye, Almanya'ya yönelik öyküleri var. Biz onları da 14 günlük karantinaya alıyoruz" dedi.
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İstanbul'un tarihi camileri boş kaldı
İstanbul'un tarihi camileri en boş günlerinden birini yaşıyor. Korona virüs önlemleri kapsamında cuma namazının kılınmaması kararı nedeniyle tarihi camiler ve avluları boş kaldı.
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İstanbul trafiğine 'korona virüs' etkisi
Türkiye'de de korona virüsün görülmesi ile birlikte sokaklar boşalmaya başladı. Cuma günleri büyük yoğunluğun yaşandığı İstanbul trafiğinde yoğunluk bu sabah saatlerinde yüzde 25'e kadar düştü. İstanbul trafiği drone ile havadan görüntülendi.
(İHA)
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Günün Özeti

Kaynak: İHA

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Etiketler : Güncel

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