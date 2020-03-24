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Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

24.03.2020 18:40 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:45
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
"Adımlarımızı eş güdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs tedbirlerine ilişkin yaptığı video paylaşımında, "Milletimizin hizmetinde mesaimiz devam ediyor. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eş güdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz" dedi.
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Türkiye'de can kaybı 37 oldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 24 saatte 3 bin 672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu" dedi.
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Fatih Terim korona virüse yakalandı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, korona virüse yakalandığını açıkladı.
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Korona virüs kabusu büyüyor
Dünyayı saran korona virüs tehlikesinin boyutları her geçen gün artıyor. Vaka sayısı 400 bin sınırında, hayatını kaybedenler ise 17 bini aştı.
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Şehir hastaneleri yoğun bakım ve yatak sıkıntılarını ortadan kaldırıldı
Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Yaşar Bildirici, şu an ve olası başka bir salgın durumunda hastane olanaklarının yeterli olduğunu belirterek, "Sağlık personeli açısından hiç bir sıkıntımız yok. Türkiye'nin yatak kapasitesini Avrupa ülkeleri ile kıyasladığınızda hem nitelikli yatak kapasitesi hem de yatağa oranlanan yoğun bakım yatak kapasitesi iyi rakamlarda. Ülkemiz adına büyük bir yoğun bakım yatağı krizi yaşayacağımızı zannetmiyorum" dedi.
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Benzine indirim beklentisi
Benzin fiyatlarına bu geceyarısından itibaran geçerli olacak şekilde 22 kuruş indirim yapılması bekleniyor.
(İHA) Günün özeti

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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