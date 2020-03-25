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Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

25.03.2020 18:15 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:20
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
Bakan Koca: "343 yeni tanı var, 7 hastamızı kaybettik"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 24 saatte toplam 3 bin 952 test yapıldı, 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik" dedi.
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Bakan Selçuk: "En düşük emekli aylığı 1500 TL oldu"
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında emeklilerimize verdiği müjde kanunlaştı. Artık en düşük emekli aylığı 1500 TL oldu" dedi.
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Çin'den korona virüs için getirilen ilaçlar 40 şehre dağıtıldı
Çin'den alınan KOVID-19 ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı. Yeni ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören KOVID-19 hastaları için kullanılacak.
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Bakan Varank, KOSGEB'in "3'lü koruma paketi"ni açıkladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı KOBİ'lere kalkan olacak 3'lü koruma paketini açıkladı.
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Uçuşu iptal edilen yolculara tanınan yeni haklar Resmi Gazetede yayımlandı
Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 5 Şubat 2020 tarihinden itibaren uçuşu iptal edilen yolcular, istediği bir tarih için bilette değişiklik yapma hakkına sahip olacak.
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Van'da kavga: 3 ölü, 8 yaralı
Van'ın Tuşba ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.
(İHA) Günün özeti

Kaynak: İHA

Etiketler: Fahrettin Koca, Güncel

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Günün özeti

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