Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikBakan Koca: "16 hastamızı kaybettik, can kaybımız 75'e ulaştı"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3 bin 629'a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum" dedi...."Küresel finansal kriz döneminde olduğu gibi bir an önce harekete geçmeliyiz"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Korona virüs salgını G20'nin işbirliği ve uzlaşı ruhunun önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu süreçte yönlendirici olmak sorumluluk almak ve küresel ölçekte işbirliğini göstermek zorundayız. Küresel finansal kriz döneminde olduğu gibi bir an önce harekete geçmeli ve küresel güveni tesis etmek için ortak çaba sarf etmeliyiz" dedi....Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Millet Camii'nde hutbe irad ettiDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, cuma hutbesinde, "Evimizde geçirdiğimiz zamanı geçmişimizin muhasebesi ve geleceğimizin Allah rızası doğrultusunda inşası için fırsata dönüştürelim. Yuvamızdaki sevgi ve muhabbeti pekiştirmenin gayreti içinde olalım. Çocuklarımızın eğitimini aksatmayalım" dedi....Diyanet hac ödemeleri taksitleri ve hac işlemlerini ertelediDiyanet İşleri Başkanlığı, 2020 yılı hac ödemeleri taksitleri ve hac işlemlerinin ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini açıkladı....Korona virüs salgınında yeni semptomlar ortaya çıktıDünyaya yayılan korona virüs salgınında yeni semptomlar ortaya çıktı. Koku ve tat duyusu kaybının yeni tip Korona virüsün (Covid-19) semptomları arasında yer alabildiği belirtildi. Uzmanlara göre, ateş ve öksürük gibi daha yaygın semptomlar görülmeyen bazı Korona virüs hastaları koku ve tat alma duyuları yitiriyor. Bu da virüsün burunda tutunduğu anlamına geliyor....İstanbul'un sembol noktalarında sessizlik hakimYeni tip korona virüs önlemleri kapsamında vatandaşlar sokağa çıkmayınca Eminönü, Tarihi Galata Köprüsü ve Çarşısı boş kaldı. Haliç Köprüsü üzerinden geçen araçların azlığı ise dikkat çekti....İçişleri Bakanlığından semt pazarlarına yeni düzenlemeİçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine korona virüs tedbirleri kapsamında ek bir genelge daha gönderdi. Genelgede il, ilçe ve beldelerdeki mahalle semt pazar yerlerinde uyulması gereken kurallar yeniden düzenlendi.(İHA)

Kaynak: İHA