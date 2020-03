Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik"Toplam can kaybımız 92'yi buldu, toplam vakamız 5 bin 698"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 24 saatte 7 bin 533 test yapıldı. Toplamda 47 bin 823 test yapıldı. 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka sayımız 5 bin 698 oldu. Bugün kaybettiğimiz 17 kişi ile toplam can kaybımız 92'yi buldu" dedi.... Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirleri açıkladıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Covid-19'a karşı yeni alınan tedbirleri açıklayarak, "Yurtdışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir. Tüm illerimizde valilerimizin başkanlığında pandemi kurulu oluşturulacak alınan tedbirler takibi yapılacak. Gerektiğinde o şehre mahsus ilave tedbirler yine burada kararlaştırılacaktır. Bu tedbirlerin başta İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli büyükşehir olmak üzere 30 büyükşehrimizin tamamında titizlikle uygulanması kararı uygulamaya geçmiştir" dedi....Kamu ve özel sağlık çalışanlarına istifa kısıtlaması geldiSağlık Bakanlığının 81 Valiliğine gönderdiği genelgede, "3 ay boyunca, kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli bulunan/çalışmakta olan hiçbir sağlık personelinin ikinci bir duyuruya kadar görevlerinden, işlerinden ayrılmasına izin verilmemesi kararlaştırılmıştır." denildi....Avrupa korona virüse ilaç arıyorKorona virüs salgınının neden olduğu COVID-19 hastalığının tedavisi için Avrupa'da dört deneysel yöntemin klinik denemelerine başlandı. Zira öncelikle akciğerleri etkileyen yeni tip korona virüse yönelik tam bir tedavi henüz yok. Ancak tüm dünya bir taraftan virüse etki edecek ve korunma sağlayacak bir aşı, diğer taraftan da hastalığı tedavi edecek ilaç bulmak için çalışıyor....Cumhurbaşkanı Atama ve Görevden Alma Kararları Resmi Gazete'deCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama ve Görevden Alma Kararlarına göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan görevden alınırken yerine Adil Karaismailoğlu atandı....Bahçeli'den KOVİD-19 ile ilgili bilgi kirliliğine tepkiMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sağlık Bakanımız her gün şeffaf ve samimi bir üslupla KOVİD-19 virüsüyle ilgili gelişmeleri açıklayıp milletimizle en doğru bilgileri paylaşmaktadır. Kargaşa yaratan beyanatlara ne gerek vardır?" dedi....İBB "paramız yok" dedi, şehir hastanesine yol yapmadıDünya korona virüs ile savaşırken Türkiye'de yapımı sona doğru ilerleyen Başakşehir Şehir Hastanesine İBB bütçemiz yok diyerek yol yapmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Kayaşehir'de bulunan Başakşehir Şehir Hastanesi'ne ulaşacak yol inşaatlarını paramız yok diyerek yapamayacaklarını İstanbul Valiliğine bildirdi.(İHA)

