Günün Özeti

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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikKoronavirüste son durum: Can kaybı 108, toplam vaka sayısı 7 bin 402Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, koronavirüs nedeniyle can kaybı 108'e yükselirken, vaka sayısı 7 bin 402'ye çıktı.

29.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:42
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
Koronavirüste son durum: Can kaybı 108, toplam vaka sayısı 7 bin 402
Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, koronavirüs nedeniyle can kaybı 108'e yükselirken, vaka sayısı 7 bin 402'ye çıktı.
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Çin yeni vakaları Dünya Sağlık Örgütüne bildirmiyor mu?
Korona virüs Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayıldı. Ölü sayısının 3 bin 300'leri aştığı bölgede çoğu kez virüsü yendik mesajı verildi. Çok geçmeden Çin ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Çin, yeni pozitif vakaları dünya sağlık örgütüne bildirmiyor, ya da sayıyı çok az veriyor.
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Bakan Selçuk'tan bayram ikramiyeleri açıklaması
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Emeklilerimizin Ramazan Bayramı ikramiyelerini 7-11 Nisan tarihleri arasında veriyoruz" dedi.
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Umreden dönen vatandaşların karantina süresi bugün sona eriyor
Umreden döndükten sonra Ankara ve Konya'da karantinaya alınan vatandaşların 14 günlük karantina süresi bugün sona eriyor. Uzun bir sürenin ardından ailelerine kavuşmak isteyen vatandaşların, Gölbaşı'da karantinanın yapıldığı yurdun önündeki bekleyişi sürüyor.
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Rus ordusundan 'korona virüsü' tatbikatları
Rusya'da artan korona virüs vakalarına karşı alınan tedbirler kapsamında Rus ordusunun virüse karşı tatbikatları başladı.
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İstanbul en sakin günlerini yaşıyor
Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sokağa çıkması kısıtlanınca İstanbul'un tarihi meydanları boş kaldı.
(İHA)
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Günün Özeti

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Güncel

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