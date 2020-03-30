Günün Özeti

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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikTürkiye'de korona virüs sebebi ile vefat edenlerin sayısı 131 olduTürkiye'de korona virüs sebebi ile vefat edenlerin sayısı 131'e yükseldi.
30.03.2020 17:45 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:49
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
Türkiye 'de korona virüs sebebi ile vefat edenlerin sayısı 131 oldu
Türkiye'de korona virüs sebebi ile vefat edenlerin sayısı 131'e yükseldi.
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Kayseri 'de umrecilerin karantina süreleri uzatıldı
Umre 'den döndükten sonra Kayseri'de karantina altına alınan 244 kişinin karantina süresi uzatıldı.
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Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim taburcu oldu
Bir haftadır hastanede koronavirüs tedavisi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim taburcu oldu.
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Ticari taksilerde plaka uygulaması başladı
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, korona virüsünün yayılmasının önlenmesi amacıyla gece saat 00.01'den itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışları sınırlandırıldı. Bu gece itibariyle plakasının sonu tek haneli olan ticari taksiler trafiğe çıkarken, İstanbul'da trafikteki taksi sayısının yarı yarıya düştüğü görüldü.
(İHA)
Türkiye 'de korona virüs sebebi ile vefat edenlerin sayısı 131 oldu
Türkiye'de korona virüs sebebi ile vefat edenlerin sayısı 131'e yükseldi.
...
Kayseri 'de umrecilerin karantina süreleri uzatıldı
Umre 'den döndükten sonra Kayseri'de karantina altına alınan 244 kişinin karantina süresi uzatıldı.
...
Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim taburcu oldu
Bir haftadır hastanede koronavirüs tedavisi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim taburcu oldu.
...
Ticari taksilerde plaka uygulaması başladı
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, korona virüsünün yayılmasının önlenmesi amacıyla gece saat 00.01'den itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışları sınırlandırıldı. Bu gece itibariyle plakasının sonu tek haneli olan ticari taksiler trafiğe çıkarken, İstanbul'da trafikteki taksi sayısının yarı yarıya düştüğü görüldü.
(İHA)
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Kaynak: İHA
Etiketler: Koronavirüs, Kayseri, Türkiye, Umre, Güncel